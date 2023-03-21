Турция отказалась от полного возобновления транзита санкционных товаров в Россию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В частности, речь идет о поставках продуктов из США и Канады, а также отдельных категорий товаров.

В понедельник, 20 марта, российские компании смогли оформить транзит на товары из Евросоюза.

Как отмечают корреспонденты издания, данное решение говорит о том, что Стамбул готов пойти на встречу Брюсселю в ограничении транзита товаров двойного назначения.