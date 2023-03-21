Турция отказалась от полного возобновления транзита санкционных товаров в Россию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
В частности, речь идет о поставках продуктов из США и Канады, а также отдельных категорий товаров.
В понедельник, 20 марта, российские компании смогли оформить транзит на товары из Евросоюза.
Как отмечают корреспонденты издания, данное решение говорит о том, что Стамбул готов пойти на встречу Брюсселю в ограничении транзита товаров двойного назначения.
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