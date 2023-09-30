В Анкаре сообщили о нападении радикально настроенных армян на турецких чиновников в США

Министерство иностранных дел Турции заявило, что в США произошло нападение со стороны радикальных армян на членов турецкой делегации, участвовавших в конференции, сообщает ТАСС.
"Наши представители, присутствовавшие на конференции по турецкой общественной дипломатии, организованной Анненбергской школой коммуникации и журналистики Университета Южной Калифорнии и Институтом Юнуса Эмре 29 сентября 2023 года, подверглись словесным и физическим нападениям и преследованиям со стороны радикальных армянских группировок", — гласит заявление ведомства на его официальном сайте.
МИД подчеркнул, что службы дипломатической безопасности США и полиции Лос-Анджелеса предприняли необходимые меры для предотвращения эскалации событий на территории университета.
"Беспокойство вызывает тот факт, что разжигание ненависти со стороны радикальных групп диаспоры, направленное против нашей страны, Азербайджана и, в последнее время, против правительства Армении, а также мирного процесса в регионе, переросло в акт насилия. Мы инициируем принятие необходимых юридических мер против тех, кто совершил физическое нападение на нашу делегацию", — добавило турецкое внешнеполитическое ведомство.
Посол Турции в США Хасан Мурат Мерджан также сообщил в интервью телеканалу CNN Türk, что перед конференцией в социальных сетях была запущена кампания с целью помешать её проведению. Во время выступления посла, один человек из аудитории начал кричать, а 11 человек попытались помешать ему выступить. Полиция вывела их из здания, но снаружи также собрались протестующие, часть которых пыталась вторгнуться внутрь здания.
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