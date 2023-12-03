Психическое состояние хозяина оказывает влияние на характер домашних питомцев, согласно исследованию финских ученых из Университета Хельсинки, опубликованному в iScience.

Анализируя тип привязанности и психологическое благополучие более чем 2700 добровольцев и поведение более 2500 собак и 780 кошек, ученые выявили, что у хозяев с тревожным типом привязанности чаще встречаются пугливые собаки и гиперактивные кошки. Наоборот, недостаточное внимание к питомцам может привести к агрессивному поведению животных.

Ученые советуют подбирать питомцев, учитывая черты характера, чтобы создать гармоничные отношения, благоприятные для психического состояния владельца и поведения животного, сообщает Life.Ru.