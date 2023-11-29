Ученые из Германии раскрыли определенные особенности общения животных

Команда немецких исследователей провела фундаментальное исследование с целью понимания методов коммуникации в животном мире, фокусируясь, в частности, на межвидовом общении.
Согласно отчету, зоологи и филологи, занимавшиеся исследованием, уделили особое внимание обмену информацией у млекопитающих, несмотря на то, что птицы и рыбы также проявляют сложные формы коммуникации. Отмечается, что язык позвоночных отличается от человеческого: он не служит для выражения мыслей и описания образов, а используется как инструмент для обмена информацией или, в определенных случаях, подражания, сообщает МедЗдрав.Инфо.
Уточняется, что особенностью общения животных является использование различных каналов связи. Они взаимодействуют не только через звуки и ультразвук, но и с использованием языка жестов, мимики, поз и даже запахов. Важную роль в их общении играют телодвижения, такие как движения хвоста и ушей. В отличие от человеческого общения, которое в основном опирается на слова, у животных активно используются невербальные средства. Установлено, что язык млекопитающих ближе к системе символов и сигналов, не имеющих аналогов в человеческом языке, что делает их методы общения более символичными и интуитивно понятными для сородичей.
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