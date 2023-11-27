За ужесточение законов о содержании питомцев выступила детский омбудсмен Подмосковья

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести обязательные курсы по дрессировке для владельцев крупных и бойцовых пород собак, а также внести специальный налог за содержание этих питомцев. Информация о нападении бультерьера на женщину и 4-летнюю девочку на детской площадке в поселке ВНИИССОК в Одинцовском городском округе появилась в пятницу, 24 ноября.

Согласно данным Следственного комитета России в Подмосковье, хозяин прогуливался с собакой бойцовской породы без намордника и поводка. В связи с этим инцидентом следственным отделом по Одинцово Главного следственного управления СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ)", сообщает ТАСС.

"Это просто ужасно, что случилось с этой девочкой. Такие глубокие раны трудно заживают, и, вероятно, они останутся на всю ее жизнь. Не говоря уже о психологических последствиях. Мне искренне жаль ребенка и ее родителей. Я считаю, что владелец собаки несет полную ответственность за произошедшее и должен быть наказан, включая возмещение ущерба. Мы готовы предоставить юридическую поддержку семье в этом вопросе. Мы постоянно настаиваем на ужесточении законов о содержании домашних животных, чтобы повысить ответственность их владельцев. Особенно владельцы крупных и бойцовых пород должны пройти специальные курсы по дрессуре и изучению особенностей поведения своей породы перед тем, как завести питомца, и, конечно же, уплачивать налоги", — заявила Мишонова агентству ТАСС.

Она также подчеркнула необходимость регистрации и чипирования животных. "Важно, чтобы все понимали, что собака, даже если она маленькая, не является игрушкой. Возможно, стоит рассмотреть возможность уровня ответственности владельца собаки, аналогичного ответственности владельцев холодного оружия. Последствия полученных травм часто сопоставимы", — добавила омбудсмен по правам ребенка.