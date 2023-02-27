Тим Бэрроу, советник премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности, заявил, что Великобритания не хочет допустить заморозки конфликта на Украине и надеется, что завершение "международного разлада" произойдет на условиях Киева.
"Мы не хотим видеть замороженный конфликт. Мы продолжим давать инструменты Украине, чтобы она могла защитить себя и преуспеть на поле боя. Это неотъемлемая часть любой стратегии, которая ведет к миру"
Бэрроу также отметил, что выступает за "быстрое окончание конфликта" с учетом сохранения территориальной целостности Украины.
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