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  • Опубликована сегодня в 15:29

Daily Express: обращение Путина воспринято как "леденящее душу"

Обращение президента России Владимира Путина содержит в себе несколько весомых предупреждений странам Запада, считают британские авторы газеты Daily Express.

Журналистов зацепила мысль главы РФ о том, что попытки перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния непременно вызовут реакцию Москвы. Такое высказывание может стать определенным сигналом для западных государств, подчеркивается в статье.

"Владимир Путин леденяще предупредил о "глобальном конфликте", заявив, что на карту поставлено само существование России.Президент России выступил с часовым обращением к нации, в котором предпринял несколько яростных атак против Украины, Запада и НАТО"

Напомним, что 21 февраля текущего года глава государства Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, обратив внимание на ход российской спецоперации на Украине, взаимоотношения со странами Запада, а также на необходимые внутриполитические изменения в социальной и экономической политике.

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