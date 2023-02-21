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  • Опубликована сегодня в 9:27

Британское ECIU: расходы на газ в 2022 году увеличились более чем в шесть раз

Природный газ стал обходиться для Великобритании намного дороже: в 2022 году затраты на приобретение такого важного ресурса увеличились в шесть раз по сравнению с теми, что были еще до COVID-19. Такую оценку можно заметить в докладе британской независимой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).

"Соединенное Королевство потратило около £60-70 млрд ($72-84 млрд) за последний годпо сравнению с примерно £10 млрд ($12 млрд) до пандемии"

Эксперты ECIU также отмечают, что без возобновляемых источников энергии страна была бы вынуждена нарастить импорт природного газа, что обошлось бы королевству в дополнительные £20 млрд (около $24 млрд).

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