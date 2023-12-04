Названы лучшие Android-смартфоны с учетом цены и производительности

Специалисты по тестированию AnTuTu представили рейтинг лучших смартфонов ноября, оценивая соотношение цены и производительности в четырех различных ценовых категориях.
Выделяется, что устройства из этого списка могут привлечь внимание тех пользователей, которым важны мощные смартфоны с доступными ценами.
Так, в категории до 1999 юаней (до 25,3 тыс. рублей) лидерами стали Redmi Note 12 Turbo с процессором Snapdragon 7+ Gen 2, Redmi Note 11T Pro (Dimensity 8100) и Redmi K60 (Snapdragon 8+ Gen 1).
Среди устройств от 2000 до 2999 юаней (до 38 тыс. рублей) заняли топовые позиции Nubia Z50, Realme GT5 с процессором Snapdragon 8 Gen 2 и iQOO Neo8 (Snapdragon 8+ Gen 1).
Лучшими смартфонами в ноябре с ценой от 3000 до 3999 юаней (до 50,7 тыс. рублей) были признаны флагманы iQOO 12 (Snapdragon 8 Gen 3), Vivo X100 (Dimensity 9300) и Nubia Z50S Pro (Snapdragon 8 Gen 2).
В категории от 4000 юаней и выше лидерами стали iQOO 12 Pro, Vivo X100 Pro (Dimensity 9300) и Xiaomi 14 Pro. Устройства, занявшие первое и третье места, работают на основе последнего чипа Snapdragon 8 Gen 3.
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