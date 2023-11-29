Древнейшие тибетские наскальные рисунки значительно моложе, чем предполагалось

Древнейшие тибетские наскальные рисунки, судя по всему, значительно моложе, чем предполагалось, — почти в 200 раз, утверждает археолог Роберт Беднарик в своей статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science.

В 2021 году около деревни Цюэсан в Тибете были обнаружены отпечатки рук и ног детей. Научное сообщество предположило, что эти рельефные изображения могли быть созданы в период между 226 и 169 тысячами лет назад. В то время эта находка считалась одной из самых древних художественных произведений в мире, а её возраст был определен методом уран-торий. Однако китайские археологи высказали противоположное мнение, указав на то, что этот метод уже давал неточные результаты в определении возраста артефактов. Их утверждение заключается в том, что настоящий возраст этих рисунков не превышает 1300 лет, сообщает Общественная Служба Новостей.