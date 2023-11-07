В Амстердаме задержали подозреваемого в убийстве арт-дилера из России

Полиция Нидерландов задержала подозреваемого в убийстве арт-дилера из России, Александра Левина. Об этом сообщила газета Inkl 7 ноября.

Согласно информации издания, задержан 62-летний житель Амстердама. Экспертиза ДНК подтвердила совпадение его ДНК с образцами, найденными на останках 65-летнего российского арт-дилера.

Тело Левина с отсеченной головой и конечностями было обнаружено прохожими в реке рядом с доками Амстердама, напротив центрального железнодорожного вокзала, в январе 2013 года. Расследованию потребовалось почти десять лет, чтобы установить личность погибшего как российского арт-дилера.

Полиция не раскрывает личность подозреваемого и мотив преступления. Однако правоохранительные органы подчеркнули, что убийство было умышленным, и задержанный проживает недалеко от места обнаружения тела арт-дилера.

Александр Левин был активен в сфере искусства и в 1999 году был задержан в Нидерландах по обвинению в незаконном ввозе произведений искусства, но его отпустили без предъявления обвинений.

В конце сентября одному из последних живых свидетелей убийства рэпера Тупака Шакура, совершенного 27 лет назад, было предъявлено обвинение. Дуэйн "Кефф Ди" Дэвис был известен следователям давно. В своих откровенных мемуарах 2019 года, названных "Легенда Комптон-стрит", он признался, что находился в машине, из которой стреляли в артиста в сентябре 1996 года, однако не признал своей вины.