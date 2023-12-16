Американская армия воплощает задумку Теслы о беспроводной электросети с использованием воздушной сети для передачи энергии лазерами. Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) заключило контракт на $10 млн с компанией Raytheon Technologies (RTX) для разработки сети беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с устройствами передачи энергии через лазеры.
Беспилотники могут направлять энергетические импульсы на разные объекты, включая наземные и другие БПЛА, которым требуется зарядка. В DARPA сравнивают этот проект с интернетом, где энергия передается, а не данные. Несмотря на потерю энергии в процессе, DARPA считает, что система может быть эффективной для безопасной доставки энергии в зоны боевых действий, а также найти применение в мирной жизни. Этот подход напоминает проекты Николы Тесла по беспроводной передаче электричества, сообщает Газета.Ру.
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