Соединенные Штаты хотят вернуться в ЮНЕСКО - сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, добавив, что деятельность этой организации имеет мировое значение.
"Я глубоко убеждён, что нам следует вернуться в ЮНЕСКО"
Дипломат также добавил, что Китай на данный момент является крупнейшим донором ЮНЕСКО.
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