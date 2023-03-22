Соединенные Штаты хотят вернуться в ЮНЕСКО - сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, добавив, что деятельность этой организации имеет мировое значение.

"Я глубоко убеждён, что нам следует вернуться в ЮНЕСКО"

Дипломат также добавил, что Китай на данный момент является крупнейшим донором ЮНЕСКО.