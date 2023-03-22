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  • Опубликована сегодня в 18:25

Блинкен: "Я глубоко убеждён, что нам следует вернуться в ЮНЕСКО"

Соединенные Штаты хотят вернуться в ЮНЕСКО - сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, добавив, что деятельность этой организации имеет мировое значение.

"Я глубоко убеждён, что нам следует вернуться в ЮНЕСКО"

Дипломат также добавил, что Китай на данный момент является крупнейшим донором ЮНЕСКО.

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