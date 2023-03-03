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  • Опубликована вчера в 23:18

Перри Джонсон - еще один кандидат на пост президента США

Найден еще один кандидат на пост президента: попытать счастье хочет американский бизнесмен Перри Джонсон в выборах 2024 года. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Напомним, что в прошлом предприниматель несколько раз старался занять руководящую должность страны или штата:

  • в 2022 году он баллотировался на пост губернатора Мичигана, однако попытка оказалась неудачной из-за подозрений со стороны избирательной комиссии о фальсификации подписей;
  • составил конкуренцию экс-президенту Дональду Трампу, бывшему постпреду США при ООН Никки Хейли и бизнесмену Вивеку Рамасвами.

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