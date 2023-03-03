Найден еще один кандидат на пост президента: попытать счастье хочет американский бизнесмен Перри Джонсон в выборах 2024 года. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Напомним, что в прошлом предприниматель несколько раз старался занять руководящую должность страны или штата: