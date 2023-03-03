Найден еще один кандидат на пост президента: попытать счастье хочет американский бизнесмен Перри Джонсон в выборах 2024 года. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.
Напомним, что в прошлом предприниматель несколько раз старался занять руководящую должность страны или штата:
- в 2022 году он баллотировался на пост губернатора Мичигана, однако попытка оказалась неудачной из-за подозрений со стороны избирательной комиссии о фальсификации подписей;
- составил конкуренцию экс-президенту Дональду Трампу, бывшему постпреду США при ООН Никки Хейли и бизнесмену Вивеку Рамасвами.
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Об этом информирует агентство Reuters
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