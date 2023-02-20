В скором времени Украина получит новый пакет военной помощим в размере $460 млн от Соединенных Штатов Америки. Эта "посылка" будет содержать боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 120-мм снаряды для артиллерии, сообщили в пресс-службе Пентагона.
«Сегодня министерство обороны объявляет о выделении военной помощи, направленной на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны»
Ранее стала известна информация, что лидер США Джо Байден и другие союзники Украины планируют передать Киеву около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.
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