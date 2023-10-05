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Поддержка военной помощи Украине среди американцев снижается: опрос Reuters
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  • Опубликована сегодня в 17:34

Поддержка военной помощи Украине среди американцев снижается: опрос Reuters

По результатам опроса агентства Reuters, всё меньше американцев поддерживают продолжение оказания военной помощи Украине.

В настоящее время только 41% граждан США одобряют такие меры, в то время как 35% опрошенных выступили против дальнейшей помощи Украине.

Это снижение уровня одобрения произошло среди сторонников как Демократической, так и Республиканской партий. Усиление негативного восприятия помощи связывается с влиянием сторонников бывшего президента Дональда Трампа и неопределенностью внутри республиканской партии.

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