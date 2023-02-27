"В обеих партиях по краям люди начинают сомневаться" - так сказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, комментируя ситуацию, которая складывается внутри республиканцев и демократов. На данный момент некоторые представители партий не одобряют решение правительства США выделять Украине помощь таких объемов и размеров, однако политика это никак не пугает.
"США выделили больше $30 млрд на цели, касающиеся безопасности, экономического развития и гуманитарной ситуации на Украине. Это невозможно сделать без подавляющей поддержки обеих партий в Конгрессе"
Заместитель госсекретаря США также заверила, что американцы в целом поддерживают курс вашингтонской администрации по России и Украине и "понимают, каковы ставки".
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