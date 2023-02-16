Военный резерв стран Запада постепенно истощает свои ресурсы, что ведет к ограниченной помощи Украине. На данный момент США "намекнули" Киеву, что поддержка со стороны европейских стран не безгранична, об этом пишет новостной журнал Newsweek.

Об этой ситуации высказался профессор Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк, предположив, что Украина должна предпринять определенные шаги с целью возобновления помощи. Анализируя текущее положение дел Киева, его военным будет тяжело справиться с этой задачей, дополнил ученый.

"Нынешние признаки потенциального нежелания продолжать [финансировать Украину] на самом деле являются лишь выражением того, что Киев должен не просто продолжать сражаться в этом году, но и совершить какой-то решительный перелом на поле боя, который каким-то образом изменит динамику явно в ее пользу"

Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе.