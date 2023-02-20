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  • Опубликована сегодня в 20:20

Республиканец Гетц: "Больше никакой помощи Украине!"

Мэтт Гетц, член конгресса США от Республиканской партии, негативно воспринял рабочую поездку президента США Джо Байдена в Киев, будучи уверенным, что лидер страны с самого начала своего правления пренебрегал интересами государства. По его мнению, Вашингтон должен прекратить оказывать всякую помощь Украине.

«Больше никакой помощи Украине!» - написал он в Twitter

Напомним, что 20 февраля поступила информация о прибытии Байдена в Киев, где на конференции он высказал намерение передать укаринским войскам 700 танков, тысячи бронемашин и более 2 млн снарядов.

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