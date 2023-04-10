СТРАТКОМ, или же ежегодные учения Стратегического командования Вооруженных сил США по проверке готовности ядерных сил Global Thunder 23, начнется на этой неделе. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.
Такая военная подготовка проводится ежегодно и не является ответом на действия каких-либо государств. Главная цель - оценка повышения готовности ядерных сил и возможностей стратегического сдерживания.
В предстоящих учениях примут участие ключевые союзники США, включая Великобританию.
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