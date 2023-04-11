На территории Соединенных Штатов произошло по меньшей мере 146 случаев массовой стрельбы: такой показатель фиксируется с начала года. Об этом информирует исследовательская организация Gun Violence Archive.

"В этом году по всей стране произошло 146 случаев массовой стрельбы, что превышает 130 случаев за этот же период в 2022 году, в результате которых погибло 145 человек"

Один из последних случаев общественного террора - стрельба 23-летнего Коннора Стерджена в Штате Кентукки. Погибло три мужчины и женщина, еще девять человек госпитализированы.