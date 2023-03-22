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  • Опубликована сегодня в 21:24

ФРС США повысила базовую процентную ставку до 4,75—5%

Базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) повышена на 25 пунктов, до 4,75-5% годовых, об этом сообщили в пресс-релизе регулятора.

Ранее сообщалось, что объём экстренных заимствований американских банков у ФРС США за неделю достиг рекордных показателей в $164,8 млрд.

Менее чем за неделю в США закрылись сразу три крупных банка.

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