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  • Опубликована сегодня в 14:45

США предложили Словакии 12 вертолетов за истребители МиГ-29 для Украины

Вашингтон намерен передать Братиславе 12 полностью укомплектованных вертолетов Bell AH-1Z Viper и более 500 ракет AGM-114 Hellfire в обмен на истребителей МиГ-29 для Украины. Такой информацией поделилось информационное агентство TASR со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя, добавив, что американсская сторона готова обучить летчиков и персонал, который будет обслуживать боевые машины.

По предварительным данным, "посылка" от Америки будет собрана на €340 млн. Правительство страны рассмотрит предложение Вашингтона в ближайшее время.

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