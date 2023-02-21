Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН, заявил о важности возобновить и сохранить взаимоотношения между Россией и США на высоком уровне. Так он отреагировал на новость о приостановлении президентом РФ Владимиром Путиным Московского договора.

«Что мы знаем, так это то, что жизненно важно, чтобы взаимодействие на высоком уровне между двумя наиболее могущественными ядерными державами мира продолжалось»

Стоит напомнить, что Москва не выходит из ранее подписанного соглашения, а лишь "ставит на паузу" свое участие, отметил лидер России.