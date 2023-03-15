В планах председателя комитета начальников штабов ВС США Марка Милли стоит пункт "провести переговоры с начальником Генштаба Вооружённых сил России генералом армии Валерием Герасимовым". К текущему моменту беседа двух политиков уже предположительно намечена.

«Я планирую поговорить с моим коллегой генералом Герасимовым»

Ранее по инициативе Вашингтона были проведены телефонные переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином.