В планах председателя комитета начальников штабов ВС США Марка Милли стоит пункт "провести переговоры с начальником Генштаба Вооружённых сил России генералом армии Валерием Герасимовым". К текущему моменту беседа двух политиков уже предположительно намечена.
«Я планирую поговорить с моим коллегой генералом Герасимовым»
Ранее по инициативе Вашингтона были проведены телефонные переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином.
Лавров и глава МИД Труции обсудили ход выполнения зерновой сделки
Министр иностранных дел РФ еще раз подчеркнул необходимость выполнения российской части черноморской инициативы
Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в Алжир
Российские сенаторы пробудут в североафриканской стране до 17 марта
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля