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  • Опубликована сегодня в 22:03

Глава комитета начштабов США: "Я хочу поговорить с моим коллегой Герасимовым"

В планах председателя комитета начальников штабов ВС США Марка Милли стоит пункт "провести переговоры с начальником Генштаба Вооружённых сил России генералом армии Валерием Герасимовым". К текущему моменту беседа двух политиков уже предположительно намечена.

«Я планирую поговорить с моим коллегой генералом Герасимовым»

Ранее по инициативе Вашингтона были проведены телефонные переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином.

Мир

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