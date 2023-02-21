Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 74,8596
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 79,7588
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:56

Байден обратился к россиянам

Европа и Соединенные штаты не враги Россие, идеи об уничтожении целой страны никогда не существовало, заявил президент Америки Джо Байден.

"Миллионы российских граждан, которые хотят просто жить в мире с соседями, не наши враги. Эта война никогда не была необходимой, она - трагедия"

Помимо этого, лидер государства в который раз упомянул о единстве Запада и НАТО и о постоянной, непоколебимой поддержке Украине. Он подтвердил эти намерения своим недавним визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.

Байден также добавил, что НАТО "более едино, чем когда-либо", и упомянул вступление в альянс Швеции и Финляндии.

Мир

Граждане США поддержали выступление Путина перед Федеральным собранием

"Пора бежать в Россию"

Читать полностью

Боррель: китайский дипломат спросил, почему нельзя вооружать Россию

Боррель не смог ничего объяснить

Читать полностью

Общество

Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования

В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения

Читать полностью

Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями

Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство

Читать полностью

Новости