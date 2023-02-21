Европа и Соединенные штаты не враги Россие, идеи об уничтожении целой страны никогда не существовало, заявил президент Америки Джо Байден.
"Миллионы российских граждан, которые хотят просто жить в мире с соседями, не наши враги. Эта война никогда не была необходимой, она - трагедия"
Помимо этого, лидер государства в который раз упомянул о единстве Запада и НАТО и о постоянной, непоколебимой поддержке Украине. Он подтвердил эти намерения своим недавним визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.
Байден также добавил, что НАТО "более едино, чем когда-либо", и упомянул вступление в альянс Швеции и Финляндии.
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