Европа и Соединенные штаты не враги Россие, идеи об уничтожении целой страны никогда не существовало, заявил президент Америки Джо Байден.

"Миллионы российских граждан, которые хотят просто жить в мире с соседями, не наши враги. Эта война никогда не была необходимой, она - трагедия"

Помимо этого, лидер государства в который раз упомянул о единстве Запада и НАТО и о постоянной, непоколебимой поддержке Украине. Он подтвердил эти намерения своим недавним визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.

Байден также добавил, что НАТО "более едино, чем когда-либо", и упомянул вступление в альянс Швеции и Финляндии.