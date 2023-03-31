Соединенные Штаты продлили ограничения на вывоз в отношении российской авиакомпании "Аэрофлот". Постановление будет действовать в течение 180 дней, сообщил Минторг США со ссылкой на министра торговли Мэттью Акселрода.
"Я удовлетворяю запрос о продлении действия распоряжения о временном отказе в предоставлении экспортных привилегий, изданном 3 октября 2022 года"
Ранее, 15 марта, глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что более 70 самолётов российских авиакомпаний после введения санкций остались за границей.
Великобритания провела испытания тяжёлых сухопутных транспортных роботов
Эти технологии тестируются впервые в истории страны
Рестораны Макдоналдс в Белоруссии работают под вывеской "Мы открыты"
Заведение быстрого питания сейчас находится без бренда
Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей
Певица также нужна мясная и рыбная нарезки
В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств
Уже выделено 22,1 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель