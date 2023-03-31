Соединенные Штаты продлили ограничения на вывоз в отношении российской авиакомпании "Аэрофлот". Постановление будет действовать в течение 180 дней, сообщил Минторг США со ссылкой на министра торговли Мэттью Акселрода.

"Я удовлетворяю запрос о продлении действия распоряжения о временном отказе в предоставлении экспортных привилегий, изданном 3 октября 2022 года"

Ранее, 15 марта, глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что более 70 самолётов российских авиакомпаний после введения санкций остались за границей.