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  • Опубликована сегодня в 22:43

США поддержат решения третьих стран поставить истребители ВСУ

"Если другая страна захочет предоставить Украине истребители, мы, конечно, поддержим это", - так заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Это означает, что США не против видеть на территории Киева поставки мощного оружия от третьих стран, если в этом возникнет необходимость.

Стоит отметить, что переговоров о возможной транспортировке Варшавой истребителей МиГ-29 Киеву не было.

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