"Если другая страна захочет предоставить Украине истребители, мы, конечно, поддержим это", - так заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Это означает, что США не против видеть на территории Киева поставки мощного оружия от третьих стран, если в этом возникнет необходимость.

Стоит отметить, что переговоров о возможной транспортировке Варшавой истребителей МиГ-29 Киеву не было.