"Если другая страна захочет предоставить Украине истребители, мы, конечно, поддержим это", - так заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Это означает, что США не против видеть на территории Киева поставки мощного оружия от третьих стран, если в этом возникнет необходимость.
Стоит отметить, что переговоров о возможной транспортировке Варшавой истребителей МиГ-29 Киеву не было.
Небензя: активная русофобия мешает нормализировать отношения с Украиной
Москва хочет видеть соблюдение со стороны украинских соседей "элементарных прав и свобод"
Посла России Антонова вызвали в Госдеп США
Причина - инцидент с американским беспилотником над Черным Морем
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля
Пассажиры теперь могут потребовать компенсацию морального вреда от перевозчика за опоздавший или не приехавший автобус
Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который чуть не опоздал на поезд из-за задержки автобуса.