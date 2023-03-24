Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и операционный партнер компании Филипп Дельпаль, получившие условный срок за растрату 2,5 млрд рублей, покинули Россию до вступления приговора в силу.
"Калви и Дельпаль покинули Россию сразу после отмены меры пресечения. Сейчас они находятся в своих странах"
Напомним, что суд Москвы приговаривал Калви к 5,5 годам условно, а Дельпаль - к 4,5 годам.
Лавров: Ситуация вокруг Украины показывает желание Запада обеспечить интересы "золотого миллиарда"
Ситуация на Украине и вокруг нее является одним из проявлений масштабной коллизии, связанной с попытками западных стран обеспечить себе мировое господство и обратить вспять процесс становления многополярной архитектуры.
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