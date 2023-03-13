Следующее десятилетие, а именно 2030-е гг., позволит Австралии обзавестить новыми подводными лодками: Соединенные Штаты намерены поставить им не менее трёх многоцелевых АПЛ ВМС класса Virginia. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он также не отрицает, что поставки могут увеличиться до пяти, если в этом возникнет необходимость.