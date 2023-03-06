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  • Опубликована сегодня в 22:26

США не планируют поставлять F-16 Украине

Американские власти не рассматривают вопрос о поставках истребителей F-16 Вооружённым силам Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним, что ранее Пентагон назвал бессмысленным делом начинать обучение для украинских войск по использованию F-16, так как Киев, по словам представительства, может никогда не получить американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.

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