Американские власти не рассматривают вопрос о поставках истребителей F-16 Вооружённым силам Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Напомним, что ранее Пентагон назвал бессмысленным делом начинать обучение для украинских войск по использованию F-16, так как Киев, по словам представительства, может никогда не получить американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.
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