Американские власти не рассматривают вопрос о поставках истребителей F-16 Вооружённым силам Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним, что ранее Пентагон назвал бессмысленным делом начинать обучение для украинских войск по использованию F-16, так как Киев, по словам представительства, может никогда не получить американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.