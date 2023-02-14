За последние несколько дней американские войска обезвредили четвертый по счету неопознанный объект. Его сбили со второй попытки, сообдщает председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
Глава ведомства также сказал, что первая ракета, выпущенная над озером Гурон, цели не достигла и упала в водоем, не причинив никому вреда.
Ранее, президент США Джо Байден поручил создать межведомственную группу для анализа "феномена НЛО, которые представляют угрозу безопасности".
Глава Минобороны ФРГ: конфликт на Украине еще не скоро будет завершен
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Если победа последует за российской армией и село Парасковиевка будет взято, то в дальнейшем украинские войска не смогут получать необходимое снабжение из Артёмовска (Бахмута)
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