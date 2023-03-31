Недавно опубликованный материал от американского журнала Newsweek приводит слова коменданта морской пехоты США генерала Дэвида Бергера, который заявил, что Соединённые Штаты могут потерпеть поражение в возможной войне с КНР в Тихом океане.

Отмечается, что армии США не хватает десантных возможностей, которые могут оказаться решающими в конфликте с Китаем. Уровень готовности упал до самого низкого показателя - "35% от того, что было необходимо для развёртывания трёх десантных групп готовности".