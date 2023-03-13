Президент США Джо Байден планирует провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Такая информация стала известна от помощника американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.
«Мы ожидаем, что у президента состоится разговор с председателем Си Цзиньпином»
Однако точная дата переговоров пока не установлена.
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