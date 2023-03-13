Президент США Джо Байден планирует провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Такая информация стала известна от помощника американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

«Мы ожидаем, что у президента состоится разговор с председателем Си Цзиньпином»

Однако точная дата переговоров пока не установлена.