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  • Опубликована сегодня в 22:54

В скором времени Байден проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден планирует провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Такая информация стала известна от помощника американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

«Мы ожидаем, что у президента состоится разговор с председателем Си Цзиньпином»

Однако точная дата переговоров пока не установлена.

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