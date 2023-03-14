"Они продолжают оккупировать Германию", - об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя длительное нахождение Америки на территории ФРГ. Лидер РФ также отметил, что Москва давно вывела свои войска из Германии.

"Советский Союз когда-то вывел свои войска и прекратил фактическую оккупацию страны. А американцы, как известно, нет. Они продолжают оккупировать Германию"

Ранее Путин заявил, что США были заинтересованы в подрыве "Северных потоков".