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  • Опубликована сегодня в 20:56

Путин: США продолжают оккупировать Германию

"Они продолжают оккупировать Германию", - об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя длительное нахождение Америки на территории ФРГ. Лидер РФ также отметил, что Москва давно вывела свои войска из Германии.

"Советский Союз когда-то вывел свои войска и прекратил фактическую оккупацию страны. А американцы, как известно, нет. Они продолжают оккупировать Германию"

Ранее Путин заявил, что США были заинтересованы в подрыве "Северных потоков".

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