США выделят $139 млн на помощь Гане

Политические взаимоотношения между Америкой и Ганой строятся на доверии, поддержке и всесторонней помощи, поэтому администрация президента США Джо Байдена в следующем финансовом году планирует выделить новый пакет финансовой опоры Республике в размере $139 млн. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.
"Поездка вице-президента [Камалы Харрис] в Гану подтверждает наши отношения и сотрудничество по целому ряду вопросов, в том числе по поддержке предотвращения конфликтов, содействие экономическому росту, инновациям и региональной интеграции"
Стоит отметить, что на данный момент США активно пытаются возобновить контакты с Африкой в связи с геополитическим кризисом вокруг Украины. На континенте уже успели побывать госсекретарь Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, первая леди США Джилл Байден и постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.
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