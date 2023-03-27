Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.03.2023 : 76,4479
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.03.2023 : 82,3923
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:40

США выделят $139 млн на помощь Гане

Политические взаимоотношения между Америкой и Ганой строятся на доверии, поддержке и всесторонней помощи, поэтому администрация президента США Джо Байдена в следующем финансовом году планирует выделить новый пакет финансовой опоры Республике в размере $139 млн. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

"Поездка вице-президента [Камалы Харрис] в Гану подтверждает наши отношения и сотрудничество по целому ряду вопросов, в том числе по поддержке предотвращения конфликтов, содействие экономическому росту, инновациям и региональной интеграции"

Стоит отметить, что на данный момент США активно пытаются возобновить контакты с Африкой в связи с геополитическим кризисом вокруг Украины. На континенте уже успели побывать госсекретарь Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, первая леди США Джилл Байден и постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Мир

Власти ФРГ: начинается запуск платформы для восстановления Украины

Задача такой площадки - объединить всех желающих принять участие в реконструкции Украины

Читать полностью

Песков: Запад не может повлиять на решение разместить ядерное оружие в Белоруссии

Путин все четко объяснил

Читать полностью

Общество

Сибирь осталась без Меладзе: в городах региона его концерты отменены

Возврат билетов возможен

Читать полностью

Суд рассмотрит дело актера Дмитрия Назарова о дискредитации ВС России 5 апреля

Культурный деятель совершил административное правонарушение

Читать полностью

Новости