Два дня назад председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес одобрил запрос Греции на приобретение эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Об этом политик сообщил на Дельфийском экономическом форуме в Вашингтоне.

"Я сделал это, потому что это страна, которая разделяет наши ценности, которая согласна с нами в том, что важно в мире: демократия, права человека, верховенство закона, страна, которая не настроена воинственно по отношению к своим соседям, а наоборот", — сообщил Менендес

Напомним, что в 2022 году Греция направила в Соединенные Штаты Америки официальное письмо с просьбой купить истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. На данный момент, Афины намерены приобрести 20 самолетов F-35, а впоследствии еще 20.