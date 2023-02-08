Два дня назад председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес одобрил запрос Греции на приобретение эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Об этом политик сообщил на Дельфийском экономическом форуме в Вашингтоне.
"Я сделал это, потому что это страна, которая разделяет наши ценности, которая согласна с нами в том, что важно в мире: демократия, права человека, верховенство закона, страна, которая не настроена воинственно по отношению к своим соседям, а наоборот", — сообщил Менендес
Напомним, что в 2022 году Греция направила в Соединенные Штаты Америки официальное письмо с просьбой купить истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. На данный момент, Афины намерены приобрести 20 самолетов F-35, а впоследствии еще 20.
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