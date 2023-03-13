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  • Опубликована сегодня в 23:08

США, Британия и Австралия планируют разработать новую атомную подлодку

Трехстороннее партнерство AUKUS, в которое входят такие страны, как США, Великобритания и Австралия, планирует разработать новую модель подводной лодки с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием. Об этом сообщил на брифинге советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, ранее стало изветно, что США отправят Австралии не менее трёх подлодок класса Virginia в 2030-х годах.

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