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  • Опубликована сегодня в 21:07

На территории США в 2024 году пройдет саммит НАТО

Президент США Джо Байден в 2024 году примет на территории своей страны руководителей стран НАТО с целью дальнейшего проведения саммита. Об этом он сообщил во время собственного выступления в Варшаве.

Лидер Соединенных Штатов также добавил, что следующий год станет юбилейным для Североатлантического альянса - 75 лет с момента его основания.

Встреча лидров НАТО в текущем году пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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