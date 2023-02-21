Президент США Джо Байден в 2024 году примет на территории своей страны руководителей стран НАТО с целью дальнейшего проведения саммита. Об этом он сообщил во время собственного выступления в Варшаве.
Лидер Соединенных Штатов также добавил, что следующий год станет юбилейным для Североатлантического альянса - 75 лет с момента его основания.
Встреча лидров НАТО в текущем году пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
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