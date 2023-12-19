В США мать помогла дочке выйти из комы удивительным способом

В удивительной истории, рассказанной журналом People, 41-летняя Дженнифер Флюэллен из штата Мичиган преодолела пятилетнюю кому благодаря уникальному методу ее матери, Пегги Минс. После аварии в сентябре 2017 года, Дженнифер лежала без сознания, но несмотря на это, ее мать регулярно навещала ее, не теряя надежды.

В августе 2022 года Пегги в ходе обычного визита рассказала дочери анекдот, что привело к тому, что Дженнифер проснулась из комы. Первоначально она испытала шок, увидев, что ее дочь смеется, чего ранее никогда не случалось.

Постепенно женщина восстанавливала способность к общению, начиная с жестов и кивков, и впоследствии переходила к формированию предложений, сообщает Комсомольская Правда.

Медики удивлены прогрессом в восстановлении, отмечая, что он превзошел все ожидания. Несмотря на трудности восприятия прошедшего времени, родственники стараются избегать разговоров на эту тему. В настоящее время Дженнифер активно участвует в реабилитации и, несмотря на пятилетний период бездействия, стремится к полному восстановлению. Мать верит, что ее дочь сможет в будущем самостоятельно ходить и проводить больше времени с детьми.