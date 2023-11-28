Более 1 200 современных дефибрилляторов-мониторов были приобретены для автомобилей скорой медицинской помощи в Москве

Почти 900 из приобретенных устройств уже активно используют медики столичной скорой помощи. Заммэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что ко времени начала 2024 года все автомобили скорой помощи в городе будут оснащены современными дефибрилляторами.

Она отметила, что каждая машина скорой помощи становится настоящей реанимационной палатой на колесах, обеспечивая критическим пациентам, например, при остановке сердца или шоке, неотложную помощь. Новые мониторы позволят московским врачам оперативнее и эффективнее оказывать помощь в экстренных ситуациях, что является первоочередной задачей скорой помощи.

Эти устройства имеют возможность дистанционной передачи данных о состоянии пациента и работают в различных режимах. В автоматическом режиме дефибриллятор самостоятельно определит необходимость проведения дефибрилляции, а также настроит параметры необходимого разряда.

Кроме того, была введена функция измерения количества углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Это позволит более точно контролировать состояние пациента и определить момент, когда можно завершить реанимацию и восстановить работу сердца больного, сообщает Москва24.