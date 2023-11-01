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  • Опубликована сегодня в 19:02

Ученые назвали новый скрытый симптом болезни Альцгеймера

Исследование, проведенное учеными из Каролинского института в Швеции, позволило получить интригующее представление о ранних стадиях болезни Альцгеймера. Исследование выявило повышенную метаболическую активность в определенной области мозга, известной как гиппокамп. Этот метаболический подъем наблюдался у молодых мышей, сконструированных таким образом, чтобы имитировать прогрессирование болезни Альцгеймера у людей. Примечательно, что это увеличение метаболизма совпало с изменениями в синаптических связях, которые объясняются нарушениями процесса аутофагии, ответственного за внутриклеточную регенерацию.

По мере прогрессирования болезни Альцгеймера скорость метаболизма в мозге пораженных людей обычно снижается, что способствует ухудшению работы синапсов. Эти изменения были также очевидны у старых мышей, у которых заболевание развивалось в течение более длительного периода. Что особенно примечательно, так это то, что изменения в метаболизме могут проявляться еще до образования характерных нерастворимых бляшек в головном мозге.

В то время как предыдущие исследования намекали на изменения в энергетическом балансе мозга с помощью сканирования мозга пациентов с болезнью Альцгеймера, в этом исследовании удалось обнаружить эти изменения на ранних стадиях заболевания.

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