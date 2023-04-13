На границе между Алтайским краем и Казахстаном случился пожар площадью, превышающей 20 га. Об этом стало известно от пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"Площадь - более 20 га. Прямой угрозы населённым пунктам нет, огонь в стороне от сёл. Точную площадь трудно назвать - в ходе облёта дыма много, возгорания очаговые, где-то потушено, где-то ещё нет"

Стоит напомнить, ранее глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в 10 км от села Бастан зафиксирован крупный лесной пожар, который постепенно перекинулся на леса недалеко от села с территории приграничного региона Казахстана.