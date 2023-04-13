На границе между Алтайским краем и Казахстаном случился пожар площадью, превышающей 20 га. Об этом стало известно от пресс-службы ГУ МЧС по региону.
"Площадь - более 20 га. Прямой угрозы населённым пунктам нет, огонь в стороне от сёл. Точную площадь трудно назвать - в ходе облёта дыма много, возгорания очаговые, где-то потушено, где-то ещё нет"
Стоит напомнить, ранее глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в 10 км от села Бастан зафиксирован крупный лесной пожар, который постепенно перекинулся на леса недалеко от села с территории приграничного региона Казахстана.
Евросоюз ввел санкции против группы "Вагнер" и РИА ФАН
Примечательно, что ЕС уже вводил санкции против "Вагнера" в декабре 2021 года. Тогда Брюссель объяснил их тем, что группа представляла угрозу для Ливии, Сирии и Украины.
Глава Сербии Вувич: Белград не поставлял и не будет поставлять Киеву оружие
Такую продукцию страна экспортирует только разрешенным конечным пользователям
Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье
Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.
Минпросвещения РФ разработало концепцию по подготовке школьников к службе в армии
Она будет реализовываться при помощи центра "Авангард"