В Горном Алтае построят 600 км межпоселковых газопроводов к 2025 году

Правительство Республики Алтай намерена "актуализировать программу газификации до 2025 года с учетом новых потребностей в газовой инфраструктуре". Такой информацией поделился глава района Олег Хорохордин в своём Telegram-канале.

"Планируем построить еще почти 600 км межпоселковых газопроводов и распределительных сетей, обеспечить газом 14 населенных пунктов в Майминском и Чемальском районах, а также 13 микрорайонов Горно-Алтайска"

Уточняется, что газ уже проведен в девять населенных пунктах республики, построено более 700 км газопроводов, подключено почти 8 тыс. домовладений.

Ранее от жителей региона поступило более 3,2 тыс. заявок по программе социальной догазификации. Республика Алтай получит федеральные средства на выплату субсидии в размере 100 тыс. рублей льготным категориям граждан на догазификацию домовладения внутри участка.