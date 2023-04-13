Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.04.2023 : 81,6758
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.04.2023 : 90,0035
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:22

В Горном Алтае построят 600 км межпоселковых газопроводов к 2025 году

Правительство Республики Алтай намерена "актуализировать программу газификации до 2025 года с учетом новых потребностей в газовой инфраструктуре". Такой информацией поделился глава района Олег Хорохордин в своём Telegram-канале.

"Планируем построить еще почти 600 км межпоселковых газопроводов и распределительных сетей, обеспечить газом 14 населенных пунктов в Майминском и Чемальском районах, а также 13 микрорайонов Горно-Алтайска"

Уточняется, что газ уже проведен в девять населенных пунктах республики, построено более 700 км газопроводов, подключено почти 8 тыс. домовладений.

Ранее от жителей региона поступило более 3,2 тыс. заявок по программе социальной догазификации. Республика Алтай получит федеральные средства на выплату субсидии в размере 100 тыс. рублей льготным категориям граждан на догазификацию домовладения внутри участка.

Мир

Foreign Affairs: Запад нуждается в новой стратегии на Украине

Однако, переход от огня к дипломатии "может стать сложной задачей" для конфликтующей страны

Читать полностью

Евросоюз ввел санкции против группы "Вагнер" и РИА ФАН

Примечательно, что ЕС уже вводил санкции против "Вагнера" в декабре 2021 года. Тогда Брюссель объяснил их тем, что группа представляла угрозу для Ливии, Сирии и Украины.

Читать полностью

Общество

Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье

Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.

Читать полностью

Минпросвещения РФ разработало концепцию по подготовке школьников к службе в армии

Она будет реализовываться при помощи центра "Авангард"

Читать полностью

Новости