В больнице на Алтае пациент вырвал у медсестры прядь волос

В результате нападения пациента в одной из больниц Барнаула пострадала медицинская сестра. Об этом сообщает информационный канал "Подъем" в Telegram.
По сведениям канала, инцидент произошел в краевой клинической больнице 2 октября. 72-летний пенсионер неожиданно напал на 25-летнюю медсестру внутри медицинского учреждения. Мужчина душил сотрудницу и вырвал у нее прядь волос. Пострадавшая описала свое состояние как "морально растоптанную". Она подала заявление в правоохранительные органы, но результаты расследования пока не поступили.
В региональном министерстве здравоохранения, комментируя произошедшее, напомнили, что пострадавшая медсестра может обратиться за юридической поддержкой. Они также отметили, что ведется работа по вопросам безопасности медперсонала.
"В настоящее время разрабатывается проект регламента использования персональных видеорегистраторов сотрудниками скорой помощи. Некоторые учреждения тестируют кнопки тревожной сигнализации на планшетах для бригад скорой помощи", — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
В полиции заявили, что проверка инцидента еще не завершена.
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