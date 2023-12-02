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Биолог Созыкин сообщил о неожиданной пользе миндаля
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  • Опубликована сегодня в 23:22

Биолог Созыкин сообщил о неожиданной пользе миндаля

Биолог Александр Созыкин сообщил о неожиданных пользах миндаля, утверждая, что употребление горсти миндальных орехов ежедневно может помочь снизить вес. Рекомендуется добавить 10-16 миндальных орехов в рацион, чтобы предотвратить накопление холестерина и снизить артериальное давление.

Миндаль содержит важные питательные вещества, такие как аминокислоты, белок, мононенасыщенные жирные кислоты, витамины и минералы. Этот орех также благотворно влияет на уровень сахара в крови, особенно полезен для людей с диабетом 2 типа, и служит профилактикой анемии.

Однако Созыкин предупреждает о возможности аллергии и подчеркивает, что избыток миндаля может вызвать проблемы с жирами и сердечными заболеваниями, сообщает РИА Новости.

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