Биолог Александр Созыкин сообщил о неожиданных пользах миндаля, утверждая, что употребление горсти миндальных орехов ежедневно может помочь снизить вес. Рекомендуется добавить 10-16 миндальных орехов в рацион, чтобы предотвратить накопление холестерина и снизить артериальное давление.

Миндаль содержит важные питательные вещества, такие как аминокислоты, белок, мононенасыщенные жирные кислоты, витамины и минералы. Этот орех также благотворно влияет на уровень сахара в крови, особенно полезен для людей с диабетом 2 типа, и служит профилактикой анемии.

Однако Созыкин предупреждает о возможности аллергии и подчеркивает, что избыток миндаля может вызвать проблемы с жирами и сердечными заболеваниями, сообщает РИА Новости.