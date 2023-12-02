Биолог Созыкин сообщил о неожиданной пользе миндаля

Биолог Александр Созыкин сообщил о неожиданных пользах миндаля, утверждая, что употребление горсти миндальных орехов ежедневно может помочь снизить вес. Рекомендуется добавить 10-16 миндальных орехов в рацион, чтобы предотвратить накопление холестерина и снизить артериальное давление.
Миндаль содержит важные питательные вещества, такие как аминокислоты, белок, мононенасыщенные жирные кислоты, витамины и минералы. Этот орех также благотворно влияет на уровень сахара в крови, особенно полезен для людей с диабетом 2 типа, и служит профилактикой анемии.
Однако Созыкин предупреждает о возможности аллергии и подчеркивает, что избыток миндаля может вызвать проблемы с жирами и сердечными заболеваниями, сообщает РИА Новости.
ВОЗ: в Европе зафиксирована самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ
В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечена самая быстро растущая эпидемия ВИЧ в мире, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Россияне стали лидерами среди посетителей Пхукета в 2023 году
Около 700 тыс. россиян посетили Пхукет в 2023 году, что является рекордным показателем среди иностранных туристов. Об этом сообщило генеральное консульство России в Пхукете.
Страховщики выделили автомобили с наиболее осторожными водителями
Страховщики выделили автомобили с наиболее осторожными водителями: они реже сталкиваются с дорожно-транспортными происшествиями.
ТАСС: нуждается ли печень в очистке?
Социальные сети и мессенджеры утверждают, что наличие симптомов, таких как изжога, тошнота и другие, свидетельствует о необходимости очистки печени.