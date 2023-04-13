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  • Опубликована сегодня в 17:02

Страны "большой семерки" планируют ввести санкции против "Алроса"

Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випул Шах сообщил журналу Economic Times, что страны "большой семерки" могут ввести санкции в отношении алмазов весом в 1 карат и более, добываемых российской алмазодобывающей компанией "Алроса".

"Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с крупных бриллиантов", - сказал Шах, сообщает РИА "Новости".

При этом он подчеркнул, что "не имеет ни малейшего представления о том, в какой форме будут введены данные ограничения". По информации издания, новые санкции могут быть приняты в ходе саммита глав стран G7, запланированного на 19-21 мая в японской Хиросиме.

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