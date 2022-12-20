В ЧВК "Вагнер" не выбирали предложенную Смольным "Аллею Доблести" для захоронения Меньшикова — СМИ

Представитель ЧВК "Вагнер" заявил об отказе организовать похороны героя спецоперации России в Донбассе Дмитрия Меньшикова на "Аллее Доблести", которую предложили в Смольном.
Ранее издание "Фонтанка" сообщило, что организаторы похорон Меньшикова осмотрели предложенную Смольным "Аллею Доблести" и якобы согласились захоронить там бойца ЧВК "Вагнер". В ответ на это представитель формирования Ильнар заявил, что место на "Аллее Доблести" они не выбирали.
"Пресс-секретарь Смольного утверждает, что мы выбрали место на так называемой "Алее Доблести". Однако это не так. Это открытая ложь, поскольку как раз от этого места мы отказались 17 декабря, поскольку считаем, что это профанация", — заявили в ЧВК "Вагнер".
По словам Ильнара, предложенное петербургскими чиновниками место находится "где-то в сторонке". Он также добавил, что таких проблем с похоронами участников спецоперации, как в Петербурге, нет ни в одном из регионов России.
Напомним, скандал с отказом администрации губернатора Александра Беглова похоронить героя СВО Меньшикова на Аллее Славы вызвал широкий общественный резонанс. Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к председателю Государственной думы России Вячеславу Володину и попросил разобраться в ситуации.
Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" завершили зачистку Яковлевки и ее окрестностей
Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" завершили зачистку населенного пункта Яковлевка и его окрестностей.
Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь: Пригожин объяснил принципы работы ЧВК "Вагнер"
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин назвал правило ЧВК "Вагнер" при взятии новых территорий. Он отметил, что не стоит говорить об успехах минимум один день.
"Беглов примерил на себя обязанности Господа Бога": Пригожин об отказе Смольного похоронить бойца ЧВК "Вагнер" на Аллее Славы
В ситуации с запретом на захоронение с почестями героически погибшего бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова будет поставлена точка, а память о нем сохранится в веках.
Володин поддержал Пригожина в желании похоронить погибшего на СВО бойца ЧВК "Вагнер" на Аллее Славы
Бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с призывом помочь разобраться с захоронением погибшего в ходе спецоперации бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова.