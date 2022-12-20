В ЧВК "Вагнер" не выбирали предложенную Смольным "Аллею Доблести" для захоронения Меньшикова — СМИ

Представитель ЧВК "Вагнер" заявил об отказе организовать похороны героя спецоперации России в Донбассе Дмитрия Меньшикова на "Аллее Доблести", которую предложили в Смольном.

Ранее издание "Фонтанка" сообщило, что организаторы похорон Меньшикова осмотрели предложенную Смольным "Аллею Доблести" и якобы согласились захоронить там бойца ЧВК "Вагнер". В ответ на это представитель формирования Ильнар заявил, что место на "Аллее Доблести" они не выбирали.

"Пресс-секретарь Смольного утверждает, что мы выбрали место на так называемой "Алее Доблести". Однако это не так. Это открытая ложь, поскольку как раз от этого места мы отказались 17 декабря, поскольку считаем, что это профанация", — заявили в ЧВК "Вагнер".

По словам Ильнара, предложенное петербургскими чиновниками место находится "где-то в сторонке". Он также добавил, что таких проблем с похоронами участников спецоперации, как в Петербурге, нет ни в одном из регионов России.

Напомним, скандал с отказом администрации губернатора Александра Беглова похоронить героя СВО Меньшикова на Аллее Славы вызвал широкий общественный резонанс. Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к председателю Государственной думы России Вячеславу Володину и попросил разобраться в ситуации.