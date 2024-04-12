Бывший борец со взятками может быть замешан в махинациях с контрафактным алкоголем

В Новосибирске задержан экс-руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального МВД Владимир Вялков.
По данным НГС, бывшего сотрудника антикоррупционного ведомства подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Отмечается, что нарушение было систематическим: речь может идти о так называемом "крышевании" нелегального производства контрафактной алкогольной продукции.
Уголовное дело в отношении фигуранта было возбуждено при участии представителей ФСБ и центрального аппарата Главного управления собственной безопасности МВД РФ. Вскоре Вялкову должны избрать меру пресечения.
Год назад руководителя новосибирского УЭБиПК сняли с должности в связи с утратой доверия. Перед увольнением прошла проверка "по контролю за расходами", в ходе которой были выявлены нарушения.
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