Бывший борец со взятками может быть замешан в махинациях с контрафактным алкоголем

В Новосибирске задержан экс-руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального МВД Владимир Вялков.

По данным НГС, бывшего сотрудника антикоррупционного ведомства подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Отмечается, что нарушение было систематическим: речь может идти о так называемом "крышевании" нелегального производства контрафактной алкогольной продукции.

Уголовное дело в отношении фигуранта было возбуждено при участии представителей ФСБ и центрального аппарата Главного управления собственной безопасности МВД РФ. Вскоре Вялкову должны избрать меру пресечения.

Год назад руководителя новосибирского УЭБиПК сняли с должности в связи с утратой доверия. Перед увольнением прошла проверка "по контролю за расходами", в ходе которой были выявлены нарушения.