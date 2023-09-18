Mlada fronta Dnes: Каждый чех выпивает алкоголя равного10 литрам чистого спирта на организм

Алкогольная зависимость продолжает оставаться серьезной проблемой для жителей Чехии, свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного социологическим агентством Median и опубликованные в газете Mlada fronta Dnes. Согласно данным исследования, каждый десятый взрослый житель республики сталкивается с этой проблемой.

Исследование выявило, что 17,2% мужчин и 4,5% женщин испытывают сильную алкогольную зависимость. 5,5% мужчин и 0,9% женщин потребляют алкогольные напитки несколько раз в день. Еще 13,4% мужчин и 3,5% женщин употребляют алкоголь раз в день. Однако большинство респондентов (40,6% мужчин и 64,4% женщин) утверждают, что пьют алкоголь только в исключительных случаях. На полное воздержание от алкоголя решаются 6,2% мужчин и 9,9% женщин.

Согласно данным газеты Mlada fronta Dnes, проблема женского алкоголизма становится более актуальной в Чехии, причем женщины увеличивают не только частоту употребления алкоголя, но и его дозу. Это создает дополнительные риски для их здоровья, так как они часто сочетают алкоголь с приемом лекарств.

Исследование также показало, что от 1,5 миллиона до 1,7 миллиона взрослых жителей Чехии относятся к группе риска по употреблению алкоголя. Это число свидетельствует о высокой распространенности этой проблемы в стране. Чехия входит в число европейских стран с наивысшим потреблением алкоголя на душу населения. В соответствии со статистикой, каждый житель республики выпивает ежегодно количество алкогольных напитков, эквивалентное воздействию 10 литров чистого спирта на организм.